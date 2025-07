Sorgenia blocca il prezzo luce e gas per 2 anni con sconto di benvenuto fino a 150€

Mentre la maggior parte delle compagnie energetiche propone offerte con il costo della materia prima bloccato per 12 mesi, Sorgenia va oltre offrendo luce e gas con prezzo bloccato per due anni e uno sconto di benvenuto fino a 150 euro. La proposta in questione è Next Energy 24, una soluzione pensata per quelle persone che vogliono evitare le oscillazioni del mercato e assicurarsi un prezzo della materia prima bloccato per un lungo periodo di tempo.

Con Next Energy 24 di Sorgenia si ottiene una fornitura con energia 100% proveniente da fonti rinnovabili e 100% digital (dalla stipula del contratto al pagamento della fornitura più monitoraggio dei consumi). Inoltre, si tratta di una fornitura con zero spese aggiuntive, dal momento che non si hanno né penali né costi di attivazione in caso di cambio fornitore.

Tariffe e sconto di benvenuto dell’ultima offerta Next Energy 24 di Sorgenia

Oltre a bloccare il prezzo della materia prima per 24 mesi anziché i tradizionali 12 mesi, la fornitura Next Energy 24 di Sorgenia prevede tariffe concorrenziali rispetto a quelle che sono le attuali proposte del mercato libero italiano. Ecco nel dettaglio le tariffe proposte dall’azienda di energia italiana.

Luce

prezzo componente energia bloccato per i primi 24 mesi: 0,107 euro/kWh

indice garanzia d’origine (GO)

servizi commerciali: 114 euro all’anno

Gas

prezzo componente gas bloccato per i primi 24 mesi: 0,46 euro/Smc

servizi commerciali: 114 euro all’anno

Questi sono invece gli altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia: imposte, oneri di sistema, oneri di regolazione, in aggiunta a trasporto e gestione del contatore.

A tutto questo, infine, si aggiunge lo sconto di benvenuto proposto per gli utenti che attivano una nuova fornitura luce e gas con Sorgenia, con un importo massimo fino a 150 euro:

80 euro di sconto con un contratto energia elettrica + gas

100 euro di sconto con un contratto luce o gas + la fibra di Sorgenia

150 euro di sconto con un contratto luce e gas + la fibra di Sorgenia

Le tariffe saranno valide per tutti coloro che completeranno la sottoscrizione entro il 31 luglio 2025.