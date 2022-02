Sorgenia: Buono Amazon da 100€ solo per POCHE ORE

Sorgenia con la sua offerta Next Energy Sunlight Luce & Gas offre anche un Buono Amazon da 100€ solo se attivi il contratto in queste ultime ore!

Sorgenia PROMO con Buono Amazon da 100€: i dettagli

Buono Amazon da 100 euro a parte, Sorgenia permette di risparmiare davvero sulla vostra bolletta di Luce e Gas. La soluzione che vedremo nel dettaglio oggi è una delle migliori con prezzo indicizzato. In questo caso, la materia prima avrà lo stesso costo che la pagherà Sorgenia e la fattura sarà sempre flessibile a seconda del variare dei costi. L’energia erogata da Sorgenia proviene interamente da fonti interamente rinnovabili presenti nel nostro Paese.

Il contratto Next Energy Sunlight Luce & Gas è pensato per chi vuole avere a portata di mano tutto utilizzando il proprio PC o il proprio smartphone.

I prezzi per quanto riguarda la Luce sono stabiliti dal PUN che è pari a 0,28124€/kWh, mentre, per il Gas il costo della componente è sancito dal PSV ed è pari a 97,6€ cent/Smc.

Oltre a questi prezzi variabili, troviamo un prezzo fisso per il servizio commerciale di 90 euro all’anno ad ogni componente richiesta. Quindi con l’attivazione di Luce e Gas è previsto un corrispettivo annuo pari a 120 euro.

Al prezzo fisso per la commercializzazione però si aggiunge uno sconto che parte dal 5% e può arrivare fino al 20% a partire dal 36° mese per i clienti più fedeli.

Inoltre, Sorgenia con questa promo offre anche un servizio molto interessante, denominato Beyond Energy, che in pratica permette di consumare meno energia a seconda dei propri consumi.

Costi ed altro

L’offerta di oggi non prevede contributi iniziali ma offre la possibilità di ricevere fino a 3000 euro di sconto in bolletta semplicemente invitando i propri amici. Per ogni fornitura verranno erogati 25 euro sia all’invitante che all’invitato.

Questa promozione con il Buono Amazon da 100 euro è in scadenza nella giornata di OGGI!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.