Risparmiare su luce, gas e fibra: ecco come con Sorgenia

Il mese di ottobre ormai alle porte sarà segnato da un ennesimo forte rincaro del prezzo dell’energia. Per evitare di trovarsi a dover fare i conti con una bolletta troppo salata è possibile passare subito a un nuovo contratto di fornitura, ma la moltitudine di offerte proposte dal mercato potrebbe risultare disorientante. A chi cerca una soluzione all-in-one consigliamo di prendere in considerazione quella di Sorgenia che unisce luce, gas e fibra, già scelta da oltre 450.000 utenze.

Sorgenia: l’offerta con luce, gas e fibra

Si tratta a tutti gli effetti di un’offerta modulare, che il cliente può comporre in base alle proprie esigenze, scegliendo una sola delle componenti appena citate, due oppure tutte. Il primo passo da compiere è fare un preventivo.

La procedura guidata può essere portata a termine in autonomia in pochi minuti, semplicemente rispondendo ad alcune domande come La fornitura luce è attiva? , Sei l’attuale intestatario della fornitura luce? e Sei residente nel luogo in cui vuoi attivare la fornitura? .

Sorgenia garantisce che il 100% di energia erogata è proveniente da fonti rinnovabili. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del monitoraggio dei consumi, che i clienti possono effettuare semplicemente scaricando l’app dedicata sul proprio smartphone.

Sono quattro le tipologie di offerte proposte: Luce e gas casa, Luce e gas business, Fibra ultraveloce e Fotovoltaico. Per tutti i dettagli non bisogna far altro che visitare il sito ufficiale.

Per quanto riguarda la fibra, si tratta di una connessione FTTH fino a 2,5 Gbps disponibile a partire da 23,99 euro al mese, con attivazione inclusa e modem in comodato d’uso gratuito.

