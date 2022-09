Luce e gas: spendi molto meno in bolletta con Eni Plenitude

Le bollette, che si tratti di luce o gas, hanno subito un aumento spaventoso negli ultimi mesi.

L’incremento dei prezzi dell’energia è stata una vera e propria batosta per molte famiglie. Rispetto a solo poche mensilità fa, le bollette sono aumentate anche del 300%, andando ad infierire sulle tasche di milioni di italiani.

Al di là del contenimento dei consumi però, la vera chiave per alleggerire i costi è la scelta di un piano che offra condizioni vantaggiose.

Sotto questo punto di vista, i contratti proposti da Tend Casa di Eni Plenitude rappresentano una delle migliori scelte possibili. Si tratta di una formula, valida sia per l’elettricità che per il gas, che permette di limitare in maniera sostanziale i costi.

Eni propone prezzi molto vantaggiosi per la componente energia, a questa pagina ci sono tutti i dettagli dell’offerta.

Luce e gas sempre più alle stelle? Limita le spese con Trend Casa

Anche se non è possibile stimare il costo futuro di luce e gas, Eni offre le migliori prospettive possibili per i prossimi mesi, per risparmiare sulla bolletta di luce e gas.

Le tariffe proposte sono trasparenti e, in qualsiasi momento, è possibile verificare il loro andamento sguardo all’indice luce (PUN) direttamente dal sito del gestore del mercato energetico.

Non solo: a quanto detto sinora si aggiunge anche uno sconto di 24€ in due anni per chi attiva l’addebito tramite conto corrente.

Infine, è bene considerare che Trend Casa offre anche, a chi sottoscrive un contratto entro il 29/09, 12 mesi di Microsoft 365 Family GRATIS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.