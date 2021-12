Sorgenia Next Energy Sunlight: Luce e Gas con BUONO Amazon!

Con l’offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia è disponibile anche buono Amazon solo per poche ore!

Sorgenia Next Energy Sunlight: i dettagli

Oltre a ricevere via mail il coupon da 50 euro del famoso e-commerce di Jeff Bezos è possibile risparmiare fino a quasi 150 euro in bolletta! Un risparmio non da pochi visti gli aumenti in arrivo!

Next Energy Sunlight è la soluzione con prezzo indicizzato all’ingrosso per chi vuole avere maggiore flessibilità in bolletta e soprattutto zero sorprese. Inoltre, entrambe le forniture di Sorgenia sono gestibili completamente online.

Il PUN indicizzato per la Luce è bloccato per il primo anno ed è pari a 0,005€/kwh. Mentre, dal secondo anno è previsto un prezzo di 0,0207€/kwh.

Il PSV del Gas è anch’esso bloccato per i primi 12 mesi ed è di 0,028€/Smc . Per il secondo anno è invece di 0,098€/Smc.

Inoltre, ad entrambe le componenti viene applicato un servizio commerciale pari a 74,4€ POD annuo. Questo ammontare ha anche uno Sconto Fedeltà pari al 5% se resterete per 12 mesi, mentre, dopo il primo anno lo sconto aumenta al 10%.

Con l’offerta combinata di Luce e Gas che stiamo trattando in questo articolo è compreso anche un interessante servizio chiamato Beyond Energy. In pratica, è una vera e propria piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici in modo tale da essere più attenti ad eventuali sprechi. Next Energy Sunlight è disponibile sia per nuovi allacci sia per passaggi da altri gestori.

Inoltre, la materia prima è completamente Green e proviene da fonti rinnovabili site nel territorio italiano.

Costi ed altro

Sorgenia non applica alcun costo di attivazione a chi decide di sottoscrivere Next Energy Sunlight. Inoltre, con l’invito di un amico c’è la possibilità per entrambi di ricevere ben 25 euro ad attivazione.

La tariffa di Luce e Gas con il Buono Amazon incluso è disponibile ONLINE fino al 13 Gennaio 2022.