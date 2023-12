Sorgenia: risparmia e proteggi l'ambiente con l'energia sostenibile

Sorgenia, con la sua innovativa offerta Next Energy Sunlight, si pone come la scelta ideale per chi cerca un connubio tra risparmio, gestione digitale e sostenibilità.

Questa proposta unica si caratterizza per un forte impegno verso la sostenibilità, fornendo energia elettrica proveniente soltanto da fonti rinnovabili.

L’aspetto digitale si rivela nel processo gestionale totalmente online, consentendo ai clienti di ottenere un preventivo in pochissimo tempo.

Per attivare poi il servizio di fornitura bastano davvero pochissimi click, con il monitoraggio delle utenze che avviene tramite l’app MySorgenia. La bolletta, inviata in formato elettronico, rappresenta la mission eco-friendly da parte dell’azienda.

Sorgenia, il fornitore che pensa all’ambiente

Per incentivare l’adesione, chi sceglie l’offerta per entrambi i servizi, energia elettrica e gas, di Sorgenia beneficia di uno sconto in bolletta di 40€, suddiviso sui primi 12 mesi di utilizzo.

I clienti partecipano attivamente a iniziative sostenibili attraverso MySorgenia, potendo calcolare il proprio Carbon Footprint, monitorare i consumi con il servizio Beyond Energy e unirsi alla community dei Greeners, premiata per azioni positive per il pianeta.

Con MyNextMove, i clienti hanno accesso a una mappa completa delle colonnine di ricarica per auto elettriche in zona, insieme a sconti, offerte esclusive e informazioni in tempo reale.

L’attivazione dell’offerta richiede solo una copia della bolletta attuale, un documento d’identità valido, il codice IBAN e un indirizzo email per le bollette elettroniche, senza costi di attivazione o depositi cauzionali.

La gestione delle bollette è altrettanto agevole, consultabile e scaricabile dalla sezione “Forniture” dell’Area Personale MySorgenia, accessibile via web e app, oltre alla ricezione via e-mail.

Scegliere Sorgenia significa adottare un approccio sostenibile, risparmiare e contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.