Sorgenia, scopri come puoi risparmiare sulle tariffe luce e gas

Per molti è difficile capire la data di scadenza dei contratti energetici a prezzo bloccato, ma a causa della nota situazione internazionale, gli operatori non sono disposti a rinnovarli con i termini e le condizioni stabilite in precedenza. Quindi, come puoi risparmiare?

Se la tua nuova tariffa non è la più economica del mercato, potresti prendere in considerazione la possibilità di cambiare fornitore di energia elettrica e gas.

In questo articolo ti parleremo di uno dei fornitori di gas e luce più economici del momento: Sorgenia.

Come puoi risparmiare sulla fornitura di gas e luce? Passando a Sorgenia. Ecco perché

Gas e luce: come puoi risparmiare? L’offerta da parte di Sorgenia è una delle migliori. Next Energy Sunlight è caratterizzata da prezzi all’ingrosso delle materie prime, a cui viene aggiunto il contributo per la fornitura.

Entrando nei dettagli, i costi previsti sono i seguenti:

Tariffa Luce: PUN + 0,0100€/kWh per il primo anno e 0,038€/kWh a partire dal secondo;

per il primo anno e a partire dal secondo; Tariffa Gas: PSV + 0,2500€/Smc per il primo anno e 0,261€/Smc a partire dal secondo.

Con Sorgenia puoi anche risparmiare sui costi del servizio commerciale tramite lo sconto fedeltà, che è pari al 5% nei primi 12 mesi di fornitura, al 10% partendo dal 13 del mese di fornitura, al 15% partendo dal 25 del mese di fornitura e al 20% partendo dal 36 mese di fornitura.

Sorgenia offre anche servizi come Beyond Energy, che monitora i consumi, e la community Greeners, che premia coloro che mostrano grande rispetto per l’ambiente.

Inoltre, se inviti i tuoi parenti o amici a passare a Sorgenia, ogni volta che accade, sia tu che lui riceverete 25 euro su ogni fornitura.

Se sei proprietario di un veicolo elettrico, puoi beneficiare di uno sconto del 10% sulle ricariche tramite l’app MyNextMove. Clicca sul link qui sotto per passare a Sorgenia:

Volendo, puoi anche cambiare gestore di telefonia fissa con Sorgenia, ricevendo 180 euro di sconto sulle bollette di gas e luce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.