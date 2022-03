SORM: sorveglianza russa con l'aiuto di Nokia?

Nokia ha sospeso le vendite in Russia per rispettare le sanzioni internazionali imposte in seguito all’invasione dell’Ucraina. Secondo il New York Times, il produttore finlandese ha fornito apparecchiature e software al governo russo per collegare un potente tool di sorveglianza digitale alla rete di telecomunicazioni. L’azienda ha smentito il suo coinvolgimento nella realizzazione del sistema.

Cyberspionaggio russo con l’aiuto di Nokia?

In base ai documenti visionati dai giornalisti del New York Times e riferiti al periodo 2008-2017, Nokia ha collaborato con le autorità russe nella realizzazione dei collegamenti tra la rete di MTS (principale operatore mobile russo) e il sistema di sorveglianza digitale, denominato SORM (System for Operative Investigative Activities). Quest’ultimo viene utilizzato dall’FSB (servizio federale per la sicurezza) per ascoltare le telefonate, intercettare email e messaggi, e tracciare le connessioni Internet.

In altri paesi viene chiesta l’autorizzazione al giudice prima di avviare le intercettazioni. In Russia non è necessaria, quindi le agenzie di intelligence possono usare SORM per la sorveglianza di massa. Il sistema è stato sfruttato più volte per raccogliere informazioni sui rivali di Putin, tra cui Aleksej Navalny. Probabilmente viene utilizzato anche oggi per “silenziare” le proteste contro la guerra in Ucraina.

In base alle leggi russe, le apparecchiature di telecomunicazione devono essere collegati a SORM. Il New York Times afferma che Nokia ha fornito hardware e servizi a MTS. I documenti confermano che l’azienda finlandese conosce il funzionamento del sistema. Nokia ha dichiarato che l’articolo è ingannevole, in quanto non Nokia non produce, installa o fornisce assistenza per SORM. Come altri fornitori deve solo garantire che i suoi prodotti si interfaccino con le apparecchiature usate dal governo russo per le intercettazioni legali.