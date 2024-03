SORPRESA: il nuovo MacBook Air con M3 ha un PICCOLO SCONTO su Amazon (agg.)

AGGIORNAMENTO – Adesso è stato aggiunta in sconto anche la colorazione Argento. In questo caso il risparmio è più consistente, con un calo di 100 euro.

NOTIZIA ORIGINALE – Lo sconto è davvero piccolissimo, ma te lo segnaliamo per dovere di cronaca, perché parliamo comunque di un prodotto appena lanciato e soprattutto parliamo del nuovo MacBook Air da 13 pollici con potente chip M3: l’ultimo ritrovato tecnologico in fatto di laptop di casa Apple.

Il prezzo in offerta è di 1311 euro invece di 1349 per il modello con 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD. I soldi risparmiati non saranno tantissimi, certo, ma puoi usarli magari per abbinare un accessorio al tuo nuovo MacBook, come un hub USB-C o un mouse esterno.

MacBook Air con M3: il laptop più veloce (e leggero) che c’è

Rispettando quella che è ormai la tradizione della linea, il nuovo MacBook Air con chip M3 è un concentrato di leggerezza, potenza e design compatto. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici supporta un miliardo di colori e ti assicura una straordinaria esperienza visiva anche sotto la luce diretta del sole.

La grossa novità è rappresentata dal chip M3, composto da una CPU 8-core e una GPU 10-core, che ti permette di affrontare qualsiasi attività mantenendo prestazioni elevatissime e un’efficienza energetica quasi sorprendente: fino a 18 ore continue assicurate. Puoi anche dimenticarti l’alimentatore a casa.

La videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni e i quattro altoparlanti con audio spaziale garantiscono una qualità audiovisiva eccezionale durante le videochiamate e la riproduzione multimediale. Infine, per le connessioni, hai due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe.

Prestazioni potenti, design elegante, funzionalità di ultima generazione: MacBook Air con M3 è un gioiello da non perdere, ora con un piccolo, davvero piccolissimo sconto su Amazon.