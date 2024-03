Soundbar 190W con Subwoofer per un audio che è MAGISTRALE (119€)

Abbina al tuo televisore una soundbar e vedi come l’esperienza si ricalibra completamente. Anche se hai un marchio buono a casa, acquistare un prodotto come questo di Ultimea è la scelta giusta. Goditi film, streaming ma anche televisione con un audio sempre nitido e che viene fuori così com’è stato pensato da registi.

Non solo la tua magica barra ma anche il Subwoofer. Visto che su Amazon hai una doppia promozione, io non perderei l’occasione. Collegati al volo e spunta il coupon per completare l’acquisto a soli 119€.

Le spedizioni, come al solito, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Soundbar per un audio spettacolare, Subwoofer per far tremare l’animo

Una volta che abbini un sistema completo come questo di Ultimea al tuo televisore, il dover tornare indietro perché non hai sentito bene la battuta del film termina. Anche a casa hai la possibilità di sentirti al cinema grazie a un sistema audio non solo di qualità ma dotato di Dolby Atmos.

La soundbar ha una potenza di 190W e la puoi sistemare sia al di sotto del tuo televisore che al muro con il suo attacco predisposto. La colleghi ai tuoi prodotti sfruttando il Bluetooth 5.3, il jack Audio, uscita ottica e HDMI(eARC). Le dimensioni non sono elevate ma non ti far ingannare, lo sai che nelle botte piccole c’è il vino buono!

Il Subwoofer, a sua volta, ha una tecnologia chiamata BassMax per non tralasciare neanche uno di quei bassi che ti fanno tremare quando ascolti le tue canzoni preferite.

Un sistema completo sotto tutti i punti di vista che rende la permanenza davanti al televisore una favola.

Non perdere tempo e collegati su Amazon dove spunti il coupon e porti a casa la tua Soundbar e il tuo Subwoofer a soli 119€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.