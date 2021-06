Soundbar a 27€ (sconto 43%), auricolari GRATIS: promo SHOCK

Su Amazon, le promozioni estive sono sensazionali. Questa ottima soundbar compatta, dal design super elegante, la porti a casa in sconto del 43%: la paghi appena 27,70€. E sai qual è la cosa più assurda? Totalmente gratis, ricevi un paio di auricolari TWS, perfetti da abbinare allo smartphone.

Attento però, devi seguire un paio di semplici passaggi per accedere alla promo:

Non posso garantirti che – quando leggerai questo articolo – l'offerta sarà ancora attiva: il numero di prodotti in omaggio è molto limitato: sii rapido!

Ottima soundbar in sconto: gli auricolari sono gratis

Bluedio, un eccellente brand, riferimento nel settore dei dispositivi audio che vantano un ottimo equilibrio fra qualità e prezzo. Per questo non ho potuto fare a meno di segnalarti questa promozione: in un colpo solo, risparmi quasi il 50% sulla bellissima soundbar compatta e porti a casa gratis un bel paio di auricolari TWS.

Oltre il design super elegante, questo prodotto ha molto da offrire: un suono limpido, pulito e chiaro, che conta su una potenza totale di 10W. Decidi se collegarlo alla TV oppure al PC, sceglie sfruttare i cavi (jack audio da 3,5 millimetri o USB) oppure il Bluetooth e godi di tutta la qualità che ti può offrire.

Se lo desideri, sfrutta le due porte per collegare il microfono oppure le cuffie, perfette per trasformare questo dispositivo in un eccellente strumento da gaming oppure per videoconferenze.

Insomma, un vero e proprio gioiellino, che ora ti arriva a casa con un omaggio inaspettato: degli ottimi auricolari Bluetooth. Per approfittarne, ti ricordo che devi metterli entrambi nel carrello, li trovi qui:

Dopo averli inseriti, potrai contare su un prezzo finale – per entrambi – di appena 27,70€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi pezzi disponibili in sconto!