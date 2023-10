Soundbar Bose 550 con Dolby Atmos: SUPER SCONTO su Amazon (-29%)

La soundbar Bose 550 con tecnologia Dolby Atmos è un concentrato di eleganza e potenza per la tua esperienza audiovisiva in salotto che oggi ti porti a casa al prezzo incredibile di 369,95 euro invece di 519,95.

Uno sconto legato alla Festa delle Offerte Prime e a cui puoi accedere se sei un abbonato Amazon Prime. Nel caso non lo fossi, puoi sempre sfruttare la prova gratuita di 30 giorni. Ricorda però che le offerte scadono stasera a mezzanotte.

Soundbar Bose 550 in offerta: la scheda tecnica

La Smart Soundbar 550 è un gioiello di tecnologia audio. Dotata della tecnologia Dolby Atmos e di due trasduttori upward firing, questa soundbar ti offre un suono avvolgente e immersivo che ti farà sentire al centro dell’azione. Che tu stia guardando film, serie TV o ascoltando musica, la qualità del suono sarà semplicemente straordinaria.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questa soundbar è la tecnologia TrueSpace di Bose. Questa tecnologia è in grado di analizzare diversi tipi di segnali audio, inclusi quelli non specificamente progettati per Dolby Atmos, come i segnali stereo o 5.1. La soundbar è in grado di elaborare questi segnali in modo intelligente e creare un’esperienza sonora multicanale coinvolgente, che ti farà dimenticare di essere a casa.

Nonostante le sue dimensioni compatte, la Bose 550 è in grado di distribuire il suono in modo eccezionale. Questo è reso possibile grazie ai cinque trasduttori, di cui due sono orientati verso l’alto, che lavorano insieme per coprire l’intera stanza con un suono avvolgente. Questo significa che potrai godere di un audio coinvolgente sia in orizzontale, sia in verticale.

La comodità è fondamentale, e la soundbar Bose 550 lo sa bene. È dotata di Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e Chromecast integrati, il che significa che puoi riprodurre in streaming la tua musica preferita in modo wireless da qualsiasi dispositivo. Che tu voglia ascoltare la tua playlist preferita su Spotify o trasmettere un podcast tramite Bluetooth, questa soundbar ti copre.

Infine, il massimo controllo è a portata di mano. La soundbar viene fornita con un telecomando e puoi anche utilizzare l’app Bose Music per personalizzare le tue preferenze audio e accedere rapidamente alla tua musica. È tutto progettato per rendere la tua esperienza d’ascolto quanto più semplice e appagante possibile.

Non farti scappare questa occasione unica di portare a casa la soundbar Bose 550 con Dolby Atmos a un prezzo scontato del 29%. Grazie alla Festa delle Offerte Prime su Amazon, puoi godere di un suono di alta qualità e di un’esperienza di intrattenimento di prima classe senza dover spendere una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.