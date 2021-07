Soundbar Creative: fiato ai tuoi streaming [OFFERTA TOP]

C'era una volta il PC, c'era una volta il monitor. Oggi il PC è molto di più e il monitor è sempre più simile ad un televisore. Anche l'uso è cambiato: sempre di più ascolterai musica e guarderai film, oppure potrai seguire la Serie A su DAZN e goderti tutte le emozioni possibili in 4K. Manca però spesso un tassello, che molti monitor (soprattutto in dimensione Ultrawide) declassano a pochi watt di espressività: l'audio. Se anche tu hai questo problema, Creative Stage 2.1 è la soundbar con cui Creative cambierà la tua esperienza presso la tua postazione.

Creative Stage 2.1: per PC, ma non solo

Creative Stage 2.1 (oggi in sconto: 71,99 euro grazie al taglio del 20% che terminerà in serata) è una soundbar pensata per il mondo PC: se hai un monitor di buona caratura, è l'ideale complemento da portare sulla tua scrivania per dar fiato a musica, telecronache, colonne sonore e quant'altro. Inutile cercare l'alta definizione se poi non le si offrono gli strumenti per potersi esprimere appieno, del resto.

Connessione bluetooth, composta da soundbar e subwoofer, “si inserisce perfettamente sotto il monitor del PC e si abbina a qualsiasi stile di arredamento, grazie al design sobrio ed elegante“. Quest'ultima nota è importante anche perché la Creative Stage 2.1 può tranquillamente diventare una soundbar per salotto e tv, accompagnandosi a qualsiasi dispositivo tu voglia connettere. Scegli tu dove far nascere le migliori emozioni, insomma: in mano avrai lo strumento per poterlo fare, streaming dopo streaming.

Un sistema di altoparlanti a 2.1 canali ad alte prestazioni, che offre una potenza di picco di 160 W e integra due driver mid-range costruiti su misura per la massima chiarezza dei dialoghi e per suoni sorprendenti. Abbinato al subwoofer dedicato a lunga distanza, Creative Stage produce bassi intensi e martellanti, che vi faranno immergere nei film e nella musica in qualsiasi tipo di ambiente

Con pochi euro, insomma, puoi cambiare salotto e postazione PC, alternandole all'occorrenza, o sfruttando la soundbar per riprodurre la musica dal tuo smartphone. Puoi installarla con appoggio o con staffe al muro, sfruttando anche il fatto che le dimensioni sono ridotte e la potenza importante. 71,99 euro significa il miglior prezzo di sempre (pari a quello dello scorso Prime Day), portandosi a casa un elemento che cambierà ogni tua partita, ogni tuo film, ogni tuo video su YouTube, ogni tua playlist Spotify, eccetera. Il che non è poco, se ci pensi bene.