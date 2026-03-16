Soundbar Creative Stage Air V2 sia USB che Bluetooth a prezzo bomba su Amazon

Uno dei punti di forza della Soundbar Creative Stage Air V2 è la sua connettività ibrida. Infatti, sei tu a decidere se collegarla tramite cavo USB al tuo computer oppure tramite Bluetooth ai tuoi device mobili. Tutto questo a un prezzo bomba grazie alle Offerte di Primavera su Amazon. Aggiungila al carrello ora a soli 35,88 euro! Si tratta di un piccolo prezzo per una grande soundbar.

Grazie alla sua versatilità puoi decidere di connetterla al tuo computer o alla tua console tramite cavo USB per un risultato sempre preciso e reattivo. Non dovrai preoccuparti di nulla e ti assicurerai un’esperienza audio digitale di alta qualità. Il fatto che puoi connetterla anche tramite tecnologia Bluetooth la rende estremamente versatile. Goditi la migliore esperienza su PC, smartphone, tablet, PS5, Switch, Xbox e molto altro.

Connessa tramite USB si autoalimenta e offre un suono potente ed equilibrato, con ottimi bassi, medi raffinati e alti cristallini. Sfruttandola Bluetooth puoi portarla sempre con te e usarla wireless grazie a un’autonomia di circa 6 ore con una singola ricarica. Il suo design leggero e compatto la rende perfetta sia da posizionare sulla scrivania che da portare in viaggio o dove vuoi ascoltare la musica.

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