Soundbar firmata Amazon a soli 99€ per audio TOP su TV e non solo

Spendi poco ma ottieni il massimo. La Fire Tv Soundbar è la soluzione ideale per un audio magico su televisione e non solo. Ideata dal colosso dello shopping per essere abbinata a qualsiasi televisore, si connette via Bluetooth e amplifica il suono di ciò che guardi e ascolti con 2 altoparlanti da 20 W. Finalmente hai un cinema domestico e senti le battute dei personaggi senza dover tornare indietro! Approfitta al volo dello sconto del 29% su Amazon per acquistarla a soli 99,99€ e concludere l’affare.

Soundbar per audio da cinema direttamente a casa

Spesso e volentieri capita che si acquisti un televisore per la qualità delle immagini e poi si debba fare il conto con l’audio non sempre così bello. Guardare una trasmissione o un film significa dover giocare a fare il DJ con il tasto del volume o, peggio ancora, dover attivare i sottotitoli perché non si riescono a capire tante delle parole pronunciate. Risolvi tutte queste piccole problematiche con un accessorio che rivoluziona la situazione: la soundbar. Scegli il modello Fire TV proposto da Amazon che costa poco ma offre tanta qualità.

Si connette al tuo televisore sfruttando la connessione Bluetooth, la quale puoi usare anche per connettere lo smartphone. In questo modo anche la musica sui tuoi servizi preferiti (Spotify, Apple Music e così via) la riproduci in grande stile. Ci sono altri metodi di connessione? Sì, sulla parte posteriore trovi sia una porta HDMI che un’entrata per cavo ottico se vuoi puntare alla massima sincronizzazione.

Le specifiche del sistema audio Fire TV

Con una lunghezza che non supera il metro (61 centimetri in totale), la soundbar Fire TV puoi posizionarla comodamente dove preferisci. Al suo interno sono integrati due altoparlanti da 20 W per un audio equilibrato, ricco nelle sfumature e personalizzabile. Tra le altre caratteristiche del prodotto:

DTS Virtual:X e Dolby Digital integrati;

e integrati; configurazione facile con zero installazioni previste;

compatibilità con Alexa per controllo vocale.

Lo sconto di Amazon

Grazie al ribasso del 29% disponibile ora, la Soundbar Fire TV è disponibile per una piccola somma. Se vuoi rendere l’audio del tuo televisore di alto livello,scegliela e comprala a soli 99,99€ prima che il prezzo torni come prima.