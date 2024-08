Soundbar gaming a 22€: l'affare Trust Gaming GXT 620 Axon

Trust Gaming GXT 620 Axon è il modello più venduto della categoria su Amazon, a testimonianza del successo ottenuto tra gli appassionati di videogiochi (e non solo). Oggi la puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 22 euro. È una soundbar da gaming compatta e dotata di illuminazione RGB, perfetta da posizionare tra il monitor e la tastiera, oppure sotto il televisore, per un’esperienza audio di qualità elevata e che non lascia nulla al caso nemmeno in termini di design. Vediamo quali sono i suoi punti di forza e perché conviene approfittare dell’offerta in corso sull’e-commerce.

L’offerta di Amazon per la soundbar da gaming di Trust

Ha in dotazione speaker con una potenza di picco pari a 12 W e la ghiera di controllo per la regolazione del volume facilmente raggiungibile su uno dei lati. Inoltre, è di tipo plug-and-play: vale a dire che non devi far altro che collegare i cavi USB e da 3,5 mm inclusi ed è pronta. Il tutto racchiuso in una scocca dall’ingombro ridotto a soli 42×8 centimetri. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Se la ordini adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. In forte sconto (-35%) al prezzo stracciato di soli 22 euro, Trust Gaming GXT 620 Axon è imperdibile.

La soundbar da gaming con illuminazione RGB è venduta e spedita direttamente da Amazon. Dai un’occhiata alle recensioni sull’e-commerce pubblicate da chi l’ha già messa sulla scrivania: sono oltre 1.500 con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.