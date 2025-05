Soundbar LG con subwoofer wireless: cinema a casa (sconto 55%)

Porta l’esperienza del cinema direttamente nel tuo salotto con la LG S65Q: la soundbar è in promozione su Amazon. Si tratta di una soluzione audio di alto livello, progettata per migliorare la qualità sonora della TV e rendere più coinvolgenti film, serie, concerti e videogiochi. Il sistema a 3.1 canali con subwoofer è in sconto del 55% rispetto al listino ufficiale e ha una potenza complessiva di 420 W e assicura un suono potente, preciso e avvolgente, perfetto per chi cerca un upgrade di livello per il proprio impianto home entertainment.

Un impianto audio da 420 W a meno di metà prezzo

Tra le caratteristiche principali spicca l’integrazione con le tecnologie Dolby Digital e DTS Virtual:X che amplificano l’effetto surround, per un audio immersivo e realistico. La qualità è ulteriormente migliorata dal supporto all’alta definizione con campionamento a 96 kHz e profondità a 24 bit. Inoltre, il subwoofer è wireless e da 200 watt, può essere posizionato liberamente ovunque senza l’ingombro dei cavi, mentre la funzione TV Sound Mode Share sfrutta il processore AI delle TV LG per adattare automaticamente il sonoro in base al contenuto. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto del 55% sul listino ufficiale, la soundbar LG S65Q con subwoofer è in offerta a meno di metà prezzo. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettila nel suo salotto per soli 179 euro (invece di 399 euro).

La spedizione è curata da Amazon, con la consegna gratuita prevista entro pochi giorni se effettui subito l’ordine. Il prodotto è ben recensito dai clienti dell’e-commerce, che ne lodano la facilità di installazione e la qualità del suono, assegnandogli un voto medio superiore a 4/5.