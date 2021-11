Black Friday 2021: quando la soundbar suona low cost

Se l'audio del tuo televisore non è all'altezza delle tue aspettative, ma se al tempo stesso non hai intenzione di investire troppo su questo fronte, la risposta sta in soundbar che possano offrire un'esperienza notevolmente migliorativa pur al cospetto di investimenti minimi. Non c'è momento migliore per trovare occasioni simili se non nel Black Friday, ovviamente.

Soundbar, dimensione Black Friday

59,99 euro è un buon prezzo, ma 39,09 euro è un prezzo ottimo. Ecco dunque trovata la soluzione:

40W di potenza, connessione Bluetooth 5.0, montabile anche a parete, può essere utilizzata in modalità wireless così come cablata tramite RCA o ingresso ottico.

Suono avvolgente: altoparlanti potenti offrono un'esperienza audio rotonda e di fascia alta. La soundbar ha un subwoofer integrato, effetti sonori Dolby surround specifici per la TV e ha un'uscita impressionante in grado di fornire un suono surround di qualità cinematografica, trasformando la tua casa in un home theater.

Può essere una opzione più che proporzionata con gran parte delle smart tv low cost, che spesso si giocano il compromesso qualità/prezzo proprio sulle specifiche legate all'audio. E 39,09 euro è una spesa più che ragionevole, potendo immaginare la soundbar anche in ambito gaming in accompagnamento ad un monitor per PC. Infila nel carrello e la spedizione sarà immediata.