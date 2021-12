Soundbar Philips a soli 60€ per audio sopraffine

Acquistare un televisore senza rimanere poi coinvolti al 100% dal sistema audio è molto comune. Ormai va a finire sempre così: si investe molto nel pannello tralasciando questo aspetto che però è fondamentale: cosa farsene di un'ottima immagine se poi non si capisce cosa viene detto? Per fortuna per rimediare a questo problema non devi spendere una cifra assurda dal momento che Amazon ti propone in offerta questa soundbar di Philips a soli 59,90€.

Il ribasso del 25% è veramente un portento da prendere seriamente al volo se rientri o nella categoria sopracitata o se vuoi comunque rendere la visione dei contenuti ancora più immersiva.

Le spedizioni sono poi gratuite e veloci per chi è Prime, quindi cosa aspetti?

Soundbar Philips: i segreti di questo gioiellino

La Soundbar di Philips è un acquisto veramente ottimo, sai perché? Beh, rende la visione di contenuti ancora più apprezzabile e la sfrutti anche per ascoltare musica nella definizione più elevata. La colleghi alla tua smart TV e tac: funziona fin da subito.

Per tua comodità ti faccio sapere che puoi sia optare per l'appoggio sul mobile della TV che per il montaggio a parete dunque non farti problemi. In più ha una potenza di uscita di 30W che è bella potente e corposa.

Non ne approfitti? Ti rammento che su Amazon la compri a soli 59,90€ ossia con venti euro di sconto. Basta aggiungerla al carrello per riceverla a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.