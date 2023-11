Soundbar Samsung 3.1.2 in SCONTO SVENDITA su Amazon (-51%)

Sei pronto a trasformare la tua esperienza audio a casa in qualcosa di straordinario? Amazon offre una promozione incredibile sulla soundbar Samsung HW-Q600C/ZF. Puoi portarti a casa questa meraviglia tecnologica con uno sconto del 51%, al prezzo incredibilmente vantaggioso di 242,89 euro invece di 499 euro. Questa è un’occasione da non perdere per migliorare il suono della tua TV e trasformare il tuo salotto in un vero e proprio cinema,

Soundbar Samsung: scopri l’audio 3.1.2

Questa soundbar fa parte della Serie Q di Samsung ed è dotata di ben 9 altoparlanti. Grazie a Dolby Atmos e DTS:X, ti offre un audio 3D potente da ogni direzione. Sarai circondato da suoni che sembrano provenire da tutte le direzioni, trasformando la tua esperienza di visione in qualcosa di incredibile. Ogni dettaglio sonoro viene catturato in modo impeccabile, regalandoti un’esperienza di ascolto che sembra quasi magica.

La Samsung HW-Q600C/ZF offre un audio a 3.1.2 canali, con 3 canali, un subwoofer e 2 altoparlanti che creano un effetto acustico dinamico. Questo sistema audio è stato progettato dal Samsung Audio Lab per garantirti un’esperienza di ascolto da cinema. Ogni nota musicale e ogni dialogo sono perfettamente bilanciati, regalandoti un suono cristallino che ti farà sentire come se fossi in mezzo all’azione.

Questa soundbar offre una caratteristica chiamata Q-Symphony, che crea un’armonia perfetta tra la soundbar e gli altoparlanti del tuo televisore. Questa funzione ti offre un audio straordinario che sembra provenire da ogni direzione, elevando la tua esperienza di visione a un livello superiore. Con Tap Sound, puoi trasmettere la musica dai tuoi dispositivi mobili alla soundbar con un semplice tocco, permettendoti di ascoltare la tua musica preferita con la massima comodità.

Grazie ad Adaptive Sound, questa soundbar regala voci chiare e suoni dettagliati con qualsiasi volume. Ogni scena del film che stai guardando viene ottimizzata in modo da offrirti un audio straordinario, indipendentemente da quanto alto o basso sia il volume impostato. E se sei un appassionato di videogiochi, Game Mode Pro ti permette di godere di effetti sonori 3D durante il gioco, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione.

Con l’HDMI eARC la qualità dell’audio rimane invariata anche quando collegi i tuoi dispositivi. Questa soundbar è stata progettata per offrirti un audio cristallino e potente indipendentemente da cosa stai guardando o ascoltando.

