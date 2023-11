Soundbar Samsung: POTENTISSIMA e in mega sconto (-43%)

La potente soundbar Samsung HW-Q60C/ZF ti permette di trasformare il tuo salotto in una piccola sala cinematografica: ora è in offerta su Amazon a un incredibile prezzo scontato del 43%.

Soundbar Samsung in offerta: le caratteristiche

Questa soundbar della Serie Q di Samsung è un vero capolavoro audio. Con ben sette altoparlanti, supporto per Dolby Atmos e DTS Virtual:X, offre un audio surround 3D coinvolgente che ti farà sentire al centro dell’azione.

L’audio è a 3.1 canali con un altoparlante centrale integrato. Questo crea un effetto acustico immersivo e realistico, regalandoti un suono perfettamente bilanciato. È stato progettato dal Samsung Audio Lab per offrirti un’esperienza di ascolto da cinema direttamente a casa tua.

La funzione Q-Symphony è un’altra caratteristica che ti farà innamorare di questa soundbar. Crea un’armonia perfetta tra la soundbar e gli altoparlanti del tuo televisore, offrendoti un suono avvolgente che ti farà sentire come se fossi nel mezzo dell’azione. E con la funzione Tap Sound, puoi trasmettere la musica dai tuoi dispositivi mobili con un semplice tocco, rendendo l’ascolto della tua musica preferita ancora più semplice.

Ma non è tutto: la soundbar Samsung HW-Q60C/ZF offre anche Adaptive Sound Lite, che garantisce tracce audio chiare e precise con suoni ottimizzati in base al contenuto che stai guardando. La Game Mode ti offre un’esperienza di gioco senza rumori di troppo, in grado di rilevare l’esatta provenienza dei suoni per darti un vantaggio competitivo nei tuoi giochi preferiti.

Inoltre, questa soundbar dispone di HDMI eARC, che garantisce una qualità audio invariata e una connessione ottimale con il tuo televisore. È anche possibile collegarla wireless al tuo televisore Samsung tramite Bluetooth e utilizzare il telecomando della TV Samsung per regolare potenza e volume, il che rende l’esperienza ancora più comoda.

Inutile dire che questa soundbar è un’opportunità da non perdere, specialmente considerando il suo prezzo scontato su Amazon. Con uno sconto del 43%, puoi portare a casa la soundbar Samsung HW-Q60C/ZF per soli 249 euro invece di 439,99. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la qualità del tuo audio domestico.

