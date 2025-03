Soundbar+subwoofer Samsung a 99€ per la Festa di Primavera

Al prezzo finale di soli 99 euro la soundbar con subwoofer della gamma Samsung C430 è un affare da cogliere al volo per trasformare l’esperienza di intrattenimento in salotto. È merito della Festa delle Offerte di Primavera in corso su Amazon. Si tratta di un impianto audio 2.1 in grado di farti sentire sempre al centro dell’azione, con i film e le serie TV così come con gli eventi sportivi e i videogiochi. Oggi la puoi acquistare con uno sconto del 50% rispetto al listino ufficiale che taglia in due la spesa.

Festa delle Offerte di Primavera: l’affare di casa Samsung

Ha in dotazione un telecomando che può controllare anche il televisore, riproduce bassi profondi e prevede la possibilità di impostare la modalità Notte per mettere in risalto i dialoghi senza disturbare chi dorme. Il design è senza compromessi, elegante e minimalista come si può osservare dall’immagine qui sotto. Consulta la scheda completa per tutte le altre informazioni in merito alle specifiche tecniche e alle funzionalità supportate.

Non lasciarti sfuggire l’affare e ordina subito la soundbar Samsung C430 con subwoofer al prezzo finale di soli 99 euro, grazie allo sconto del 50% applicato in automatico, non servono coupon. C’è anche la consegna gratuita (vendita e spedizione sono gestite da Amazon).

Lunedì 31 marzo si concluderà la Festa delle Offerte di Primavera, ma fino ad allora l’e-commerce ti aspetta con un’infinità di occasioni per risparmiare. Non importa se ami l’informatica, l’elettronica, i videogiochi, il fai-da-te o gli articoli per la casa, troverai ciò che cerchi. E la buona notizia è che non è richiesto alcun abbonamento richiesto, l’evento è per tutti.