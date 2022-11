Soundbar TCL (TV e Bluetooth): prezzo stracciato

TCL TS3100 è una soundbar potente, dal design elegante e versatile, che si può collegare al televisore oppure utilizzare come altoparlante Bluetooth per l’ascolto della musica. Oggi può essere tua approfittando dello sconto Amazon per la lunga Settimana del Black Friday, a prezzo fortemente scontato.

TCL TS3100: soundbar in sconto al Black Friday

Caratterizzata da un suono premium da home theater, integra due canali e il supporto alla tecnologia Dolby per una riproduzione cristallina di ogni flusso audio con effetto sorround. Non mancano nemmeno diverse opzioni di equalizzazione, una per ogni ambito di utilizzo (film, sport o altro). In dotazione il telecomando per controllare ogni operazione. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Sono presenti un ingresso ottico, una porta USB e l’input AUX. In questo momento hai la possibilità di acquistare la soundbar TCL TS3100 al prezzo finale di soli 39,99 euro, grazie all’offerta Amazon nella lunga Settimana del Black Friday.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se la ordini subito, domani sarà nel tuo salotto.

