Soundcore C40i non sono i classici auricolari: comfort premium, audio wow

È sufficiente osservare gli Soundcore C40i per accorgersi che questi non sono i classici auricolari Bluetooth. Dedicati a chi non riesce a trovare un modello che vada bene e non sia scomodo, i suddetti appartengono alla categoria Open Ear. Invece di infilarsi dentro al tuo orecchio, si agganciano sul padiglione come degli ear cuff e rimangono stabili e comodo per lunghe ore. Leggeri e con audio eccellente, sono la scelta giusta. Vederli ti ha intrigato? Li acquisti su Amazon con appena 79,99€ in questo momento, tutto merito dello sconto del 20% in corso.

Soundcore C40i, perché scegliere questi auricolari open ear?

Con punte in silicone, senza punte in silicone, troppo grandi, troppo piccoli… Quando acquisti degli auricolari wireless il rischio di non trovarti bene con il design è elevato. Se sei stanco di acquistare ed effettuare cambi e resi, un modello Open Ear può risolvere ogni dilemma. È qui che cadono a fagiolo i favolosi Soundcore C40i con questo design speciale e dall’audio premium.

Come ti ho anticipato, non vanno infilati all’interno dell’orecchio ma bensì si agganciano al padiglione come gli orecchini (ear cuff, non bisogna avere i buchi!) e rimangono fermi e stabili. Sono stati creati appositamente ed hanno un peso complessivo minore di una piuma per risultare comodi e dal comfort prolungato.

L’audio non è per niente slavato ma bensì reindirizzato alla perfezione e con effetto 3D per farti cogliere ogni sfumatura dei brani che ascolti e di ciò che l’altra persona dice quando sei al telefono. Le telefonate, per l’appunto, avvengono in qualità avanzata grazie all’integrazione dell’AI e ai microfoni posizionati strategicamente per un audio nitido e cristallino anche in luoghi rumorosi.

Puoi gestire la riproduzione e le varie funzioni grazie ai controlli con pulsanti intuitivi e godere di 21 ore di autonomia con la custodia di ricarica. Se hai bisogno di un boost, la ricarica rapida ti offre 2 ore di ascolto aggiuntivo con soli 10 minuti in custodia. Tra le altre caratteristiche, questi auricolari sono impermeabili e dotati di connessione Multipoint.

A soli 79,99€ su Amazon, i favolosi Soundcore C40i sono da scoprire e amare. Acquistali ora che sono in sconto con un ribasso del 20%, basta aggiungerli al tuo carrello adesso.

