Tablet Android da 12 pollici a -120€: DOPPIO SCONTO per Teclast

Con il suo schermo dalla diagonale generosa, Teclast T60 Plus è il tablet perfetto per lo streaming: oggi lo trovi in doppio sconto su Amazon. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon dedicato, così da ottenere il doppio sconto proposto dall’e-commerce. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Il tablet Teclast T60 Plus è in super offerta

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare applicazioni e giochi. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche ci sono il display da 12 pollici con risoluzione 2000×1200 pixel e frequenza di aggiornamento da 90 Hz, il processore Mediatek MT6769 con CPU octa core e GPU integrata, 16 GB di RAM (6+10 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati (espandibile con microSD fino a 4 TB). A questo si aggiungono in moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.2 per la connettività, la geolocalizzazione GPS, doppia fotocamera posteriore da 13+8 megapixel, anteriore da 8 megapixel, altoparlanti stereo, jack da 3,5 mm per le cuffie e batteria da 8.000 mAh con autonomia elevata (la ricarica è con porta USB-C). Scopri di più nella descrizione completa.

Ti basta attivare il coupon per sbloccare il doppio sconto e acquistare il tablet Teclast Tab 60 Plus al prezzo finale di soli 149,99 euro. Rispetto al listino c’è un risparmio totale di 120 euro, davvero niente male per lo schermo che ti terrà compagnia con film, serie TV, show, video ed eventi sportivi in streaming.

Ordinalo subito per riceverlo già entro domani con la consegna gratis, spedito da Amazon. La vendita è curata dallo store ufficiale del produttore. Infine, ti segnaliamo che il voto medio assegnato da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,6/5.