SoundCore colpisce: Speaker Bluetooth 20W portatile ma audio DISCOTECA

SoundCore by Anker è una linea di prodotti suprema. Se hai provato un paio di cuffie Over Ear sai già di cosa stiamo parlando ma diciamo che oggi, il prodotto che ti consiglio, è nettamente diverso. Parliamo sempre di musica ma, in questo caso, di uno speaker Bluetooth e portatile. Dimensioni compatte e musica che è così alta di volume e di qualità che ti fa sentire in una discoteca o a un concerto.

Non ne fare assolutamente a meno per questa estate. Portati avanti e acquistalo ora con un coupon del 20% direttamente su Amazon: il prezzo scende a soli 46,69€ e tu fai l'affare.

SoundCore Speaker Bluetooth: bestiale e soddisfacente

Lo Speaker Bluetooth SoundCore by Anker è un gioiellino. Partiamo con le sue dimensioni che rimangono ristrette così da non essere mai di troppo, poterlo mettere in camera ma anche portartelo a spasso. Siccome è robusto, non si fa mancare la certificazione di impermeabilità così da farne davvero di tutto e di più.

La connessione con il Bluetooth è straordinaria. Si collega in un attimo a i tuoi dispositivi e anche a metri di distanza, la connessione non vacilla. È assicurata fino ai 20 metri, tu mettila alla prova.

Potenza di 20W, tecnologia che pompa i bassi in modo supremo e qualità complessiva che è rivoluzionaria per il tipo di prodotto in questione. Anche la batteria non lascia a desiderare con le sue 12 ore di autonomia.

Che altro dirti, tramite app sullo smartphone puoi modificare l’equalizzatore per personalizzare la cassa in tutto e per tutto.

Che altro dirti, tramite app sullo smartphone puoi modificare l'equalizzatore per personalizzare la cassa in tutto e per tutto.

