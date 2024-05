Soundcore Glow: elegante altoparlante portatile con suono a 360° in OFFERTA a 69,99€

Soundcore Glow è un altoparlante portatile con connettività bluetooth, luci RGB, potenza da 30W e suono a 360 gradi che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 69,99 euro invece di 99,99. Perfetto per feste o per ascoltare musica in giro, puoi averlo subito grazie alla spedizione Prime.

Soundcore Glow: le caratteristiche dell’altoparlante

Lo speaker portatile Soundcore Glow offre un’esperienza audio e luminosa straordinaria, sia all’interno che all’aperto. Con uno spettacolo di luci radianti sincronizzato, questo altoparlante da 30 W offre un suono potente a 360° grazie a un altoparlante full-range da 2,5″ e due radiatori passivi per bassi intensificati.

La tecnologia BassUp ti permette di amplificare le basse frequenze per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente. Gli effetti luminosi possono essere personalizzati con 5 preset predefiniti e regolando l’atmosfera con l’app Soundcore.

Con una batteria integrata da 3350mAh, Glow offre fino a 18 ore di riproduzione musicale con un’unica carica. L’altoparlante è impermeabile, antipolvere e galleggiante, grazie alla classificazione IP67, e può essere utilizzato anche in ambienti esterni.

Dal design compatto di 181 × 96 × 66 mm e un peso di 775g, è dotato di funzione di chiamata, supporta la Soundcore App e offre connettività Bluetooth 5.3 con un raggio operativo fino a 30 m senza ostruzioni. Soundcore Glow ti permette di avere un’esperienza audio coinvolgente ovunque tu vada: acquistalo in offerta a 69,99 euro invece di 99,99.