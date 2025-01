Soundcore H30i, le perfette cuffie On ear a soli 24€: audio ottimo

Piccola spesa ma prestazioni eccellenti con un paio di Soundcore H30i sulle orecchie. Queste cuffie On ear sono senza fili, hanno 60 ore di autonomia e un suono intenso per riuscire a stupirti in ogni situazione. Leggere e con sistema di connettività Multipoint, anche se fanno spendere poco non deludono in alcuna circostanza. Le acquisti direttamente su Amazon con 23,99€ e uno sconto del 20% che rende il prezzo un affare. Aggiungile subito al carrello.

Soundcore H30i: cuffie on ear economiche eppure straordinarie

Pagare poco un articolo di elettronica non significa, nella totalità dei casi, acquistare un dispositivo di bassa qualità. I prodotti di Soundcore sono un chiaro esempio di questa frase siccome da anni riescono a soddisfare ogni genere di utente. Sono economici ma con qualità eccelsa e corrispondono a ciò per cui hai pagato. Se ad esempio ti occorre un paio di cuffie on ear semplici e da usare tutti i giorni come in palestra, le Soundcore H30i sono ideali. Sono leggere e senza fili, con archetto regolabile e una serie di caratteristiche ottime.

Le connetti ai tuoi dispositivi attraverso il Bluetooth 5.3 puntando anche alla connessione Multipoint. In questo caso passi in automatico da un dispositivo ad un altro (ad esempio laptop e smartphone) senza indugi. Sui padiglioni auricolari hai i vari comandi rapidi con cui gestire la riproduzione con un solo tocco.

I driver da 40mm restituiscono un suono bilanciato con bassi puri e un feedback finale che ti fa godere dei tuoi brani preferiti senza indugi. Ci sono integrati dei microfoni con cui puoi parlare al telefono e registrare note vocali senza. In più puoi personalizzare il suono con i vari comandi in app.

La caratteristica di punta di queste cuffie è tuttavia l’autonomia. Con 60 ore di riproduzione e ricarica rapida per essere sempre sul pezzo.

Insomma, per appena 23,99€ su Amazon le Soundcore H30i sono le cuffie on ear da non lasciarsi scappare. Collegati e aggiungile al carrello con uno sconto del 20%.

Grazie ai vantaggi Amazon Prime le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia.