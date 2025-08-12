soundcore K20i a 15,99 euro: gli auricolari wireless che cerchi

Ti segnaliamo l’offerta a tempo che in questo momento propone soundcore K20i al prezzo stracciato di soli 15,99 euro. Se stai cercando auricolari wireless di buona qualità, ma non vuoi spendere troppo, questo modello prodotto da Anker fa esattamente al caso tuo. Sono ideali per musica, podcast e telefonate, hanno la certificazione IPX5 e funzionano sfruttando la connettività Bluetooth 5.3, senza lag e con consumi ridotti.

Musica, podcast e non solo: gli auricolari wireless soundcore K20i

I punti di forza sono davvero tanti, partendo dall’autonomia di 36 ore grazie alla custodia di ricarica, passando per i driver dinamici da 13 mm combinati con la tecnologia BassUp, per arrivare al design semi-in-ear con un peso di soli 3,3 grammi per assicurare leggerezza e comfort prolungato senza necessità di inserti. Ci sono poi la tecnologia di riduzione del rumore AI con doppio microfono ENC che isola la voce dai rumori di fondo assicurando chiamate chiare anche in ambienti affollati e ben 22 impostazioni di equalizzazione preimpostate con opzioni personalizzabili tramite app. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Lo sconto del 38% rispetto al listino è ufficiale e ti permette di acquistare gli auricolari wireless soundcore K20i al prezzo di soli 15,99 euro. Una spesa davvero irrisoria, considerando le caratteristiche in dotazione e le funzionalità supportate.

Scegli la colorazione che preferisci tra Nero, Bianco, Blu e Viola, la spesa finale non cambia. In tutti i casi puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda la spedizione, con la consegna gratis entro pochi giorni se hai un abbonamento Prime attivo. La vendita è gestita dallo store ufficiale italiano del produttore Anker.