Soundcore P2 Mini: ottime cuffie bluetooth al 30% di sconto

Le Soundcore P2 Mini si trovano in offerta su Amazon a 27€, con uno sconto già applicato del 28% e un secondo coupon del 5%. Per accedere allo sconto completo occorre selezionare la casella relativa al coupon aggiuntivo e procedere all’acquisto del prodotto.

Dopo il successo delle Life P2, Anker torna a far parlare di sé con un paio di cuffie Soundcore dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il modello P2 Mini ha un design allungato, che ricorda molto le AirPods di Apple, e adotta il formato in-ear con i classici gommini intercambiabili.

La particolare costruzione dei driver interni – a triplo strato da 10 mm – offre una potenza maggiore del 50% sulle frequenze medio-basse. Collegando le cuffie TWS allo smartphone via bluetooth, l’applicazione consente di equalizzare il suono in base alle proprie preferenze, scegliendo tra 3 profili audio: Soundcore Signature, Bass Boost e Podcast.

Anker dichiara un’autonomia di oltre 8 ore per le P2 Mini, che arrivano fino a 32 ore con una sola carica della custodia. Quest’ultima è compatta e leggera, comoda da tenere in tasca per portare sempre con sé le proprie cuffie true wireless. Le ottime cuffie sono disponibili in 4 colorazioni differenti: nero, bianco, verde e rosa, con una finitura opaca e alcuni inserti in plastica lucida.

Oggi è l’occasione giusta per acquistare le Soundcore P2 Mini a prezzo scontato, in offerta su Amazon a circa 27€. Le cuffiette bluetooth sono compatibili con la spedizone espressa Prime, che non comporta alcun costo aggiuntivo per gli utenti abbonati al noto servizio di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.