Soundcore P20i: sembra surreale ma 17€ e suonano potente (Amazon)

In cerca di un paio di auricolari Bluetooth che non ti fanno spendere un sacco di soldi ma sono comunque eccellenti? Soundcore P20i ed hai il modello che fa al caso tuo. Semplici ma con tutto al posto giusto, queste wearable le connetti sia a smartphone Android che iOS e godi di audio intenso e di microfoni eccellenti. A soli 17,94€ su Amazon puoi acquistarle con un click, approfittane al volo visto che sono in sconto e con il 15% diventano ancora più economiche.

Soundcore P20i, un paio di auricolari Bluetooth ottimi

Belli e ballano persino. Pagarli poco non significa scendere a compromessi perché se c’è una caratteristiche che SoundCore by Anker riesce a garantire ai suoi clienti, beh, quella è la qualità. Comodi e con supporto sia ad Android che iOS li colleghi a qualunque sistema operativo facendo affidamento sul Bluetooth 5.3 per connessioni stabili e a bassa latenza.

L’audio è spettacolare con EQ personalizzabile e suono intenso. I bassi risultano potenti e nel complesso hai un suono equilibrato per goderti ogni genere di musica senza intoppi. Ovviamente non sono da meno i microfoni integrati: ben 9 con AI per poter parlare al telefono e registrare note vocali in risoluzione avanzata.

Controlli touch, impermeabilità certificata e batteria che non termina mai. La custodia è piccola e altamente portatile, inoltre con lei raggiungi ben 30 ore di utilizzo per non privarti mai. Insomma, sono economici ma con tutto al posto giusto.

A soli 17,94€ su Amazon, le Soundcore P20i sono gli auricolari Bluetooth di cui non fare a meno. Spendi poco approfittando dello sconto del 15% ma hai tutto a portata di mano.

