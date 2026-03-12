Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth che suona l'ESTATE, soli 19€

Le belle giornate hanno fatto capolinea nel mese di marzo e la voglia di uscire, stare in compagnia e passare tempo all’aria aperta è sempre più forte. Perché non farlo con la musica che ami? Per animare i momenti di compagnia oppure per goderti i brani che più ti piacciono in qualsiasi altra situazione… Non ha importanza come e quando, ma bensì con quale prodotto ottieni questo risultato. Una cassa Bluetooth? Sì, ma il modello Soundcore Select 4 Go è quello che fa al caso tuo. Piccolo, portatile e persino galleggiante per non temere l’acqua in nessuna forma. Corri su Amazon perché lo sconto del 33%te lo fa acquistare a soli 19,99€ subito.

Soundcore Select 4 Go suona a tutte le ore

Con dimensioni compatte, Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth che infili persino nella tasca dei tuoi cargo. Ha un laccetto integrato che ti consente di appenderla ovunque e il suo peso leggero si unisce per una triade di caratteristiche geniali. Finalmente hai un prodotto di cui non fare a meno e da utilizzare ovunque tu vada. È resistente e robusto oltre ad essere una cassa Bluetooth adatta anche all’acqua: resiste agli schizzi fino a diventare galleggiante e continuare a suonare alla sua massima potenza.

Si connette senza fili sia ad Android che ad iOS ed è subito operativa. Sulla parte laterale puoi usare i comandi fisici per gestire la riproduzione così da non dover tenere il telefono sempre in mano. Altre caratteristiche di questo speaker Soundcore sono:

audio potente da 5W con bassi pronunciati e voci cristalline;

con bassi pronunciati e voci cristalline; batteria con 20 ore di riproduzione;

certificazione IP67 contro acqua, polvere e sporco;

suono stereo con TWS per interconettere due altoparlanti insieme e amplificarlo;

L’offerta di Amazon

Prezzo irrisorio ma tanta potenza sia in termini di volume che di autonomia. Non perdere lo sconto del 33% su Amazon e fai tua la cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go, la metti in carrello a soli 19,99€ ora.