 Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth che suona l'ESTATE, soli 19€
Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth ideale per avventure anche a contatto con l'acqua: falla tua subito.
Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth ideale per avventure anche a contatto con l'acqua: falla tua subito.

Le belle giornate hanno fatto capolinea nel mese di marzo e la voglia di uscire, stare in compagnia e passare tempo all’aria aperta è sempre più forte. Perché non farlo con la musica che ami? Per animare i momenti di compagnia oppure per goderti i brani che più ti piacciono in qualsiasi altra situazione… Non ha importanza come e quando, ma bensì con quale prodotto ottieni questo risultato. Una cassa Bluetooth? Sì, ma il modello Soundcore Select 4 Go è quello che fa al caso tuo. Piccolo, portatile e persino galleggiante per non temere l’acqua in nessuna forma. Corri su Amazon perché lo sconto del 33%te lo fa acquistare a soli 19,99€ subito. 

Soundcore Select 4 Go suona a tutte le ore

Con dimensioni compatte, Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth che infili persino nella tasca dei tuoi cargo. Ha un laccetto integrato che ti consente di appenderla ovunque e il suo peso leggero si unisce per una triade di caratteristiche geniali. Finalmente hai un prodotto di cui non fare a meno e da utilizzare ovunque tu vada. È resistente e robusto oltre ad essere una cassa Bluetooth adatta anche all’acqua: resiste agli schizzi fino a diventare galleggiante e continuare a suonare alla sua massima potenza.

Si connette senza fili sia ad Android che ad iOS ed è subito operativa.  Sulla parte laterale puoi usare i comandi fisici per gestire la riproduzione così da non dover tenere il telefono sempre in mano. Altre caratteristiche di questo speaker Soundcore sono:

  • audio potente da 5W con bassi pronunciati e voci cristalline;
  • batteria con 20 ore di riproduzione;
  • certificazione IP67 contro acqua, polvere e sporco;
  • suono stereo con TWS per interconettere due altoparlanti insieme e amplificarlo;

L’offerta di Amazon

Prezzo irrisorio ma tanta potenza sia in termini di volume che di autonomia. Non perdere lo sconto del 33% su Amazon e fai tua la cassa Bluetooth Soundcore Select 4 Go, la metti in carrello a soli 19,99€ ora.

19,9929,99€-33%
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mar 2026

Paola Carioti
Pubblicato il
12 mar 2026
