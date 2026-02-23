Soundcore Space Q45: le cuffie con effetto premium sotto i 100€ (per poco)

Straordinarie e belle a vedersi, le Soundcore by Anker Space Q45 non sono solo le cuffie Bluetooth scontatissime su Amazon in questo momento, ma anche le tue prossime wearable. Indossale per entrare a far parte di un mondo tutto tuo e goderti musica, chiamate, streaming senza mezzi termini. Ebbene, queste Over Ear non lasciano alcuna funzione al caso e sono equiparabili ai modelli ben più blasonati e dai prezzi elevati che trovi sul commercio. Aprofitta al volo dello sconto del 40% e comprale subito a soli 89,99€ con un clic.

Belle, potenti, tue: le Soundcore by Anker Space Q45

Disponibili in colorazione nera, le Soundcore Space Q45 sono un paio di cuffie Over Ear Bluetooth. Si connettono a qualsiasi dispositivo e offrono connessioni di grande qualità e a bassa latenza grazie alla tecnologia 5.3 integrata. Puoi indossarle per lunghe sessioni grazie a due caratteristiche: il loro comfort e la batteria. Con archetto imbottito e regolabile, cuscinetti extra morbidi e un peso mediamente leggero, non te ne stanchi mai. Per quanto riguarda l’autonomia di queste cuffie, invece, hai a disposizione 50 ore con una sola carica.

Ma perché scegliere questo modello? A parte il prezzo più che ottimo, lo standard Audio Hi-RES e il supporto al codec LDAC sono due caratteristiche che ne enfatizzano la qualità. Il suono è bilanciato, i bassi presenti e le voci cristalline. Ad avvantaggiarti c’è anche la cancellazione attiva del rumore adattiva fino al 98% con cui rende puro ogni momento. Tra le altre caratteristiche chiave delle Space Q45:

ricarica rapida da 5 minuti per 4 ore di ascolto aggiuntivo;

per 4 ore di ascolto aggiuntivo; driver da 40mm con diaframma a doppia strato in seta e ceramica;

con diaframma a doppia strato in seta e ceramica; applicazione per personalizzare le prestazioni;

le prestazioni; suono ambientale regolabile su 5 livelli;

dual connection.

Super offerta su Amazon

Con uno sconto che tocca il 40%, acquistare le tue Soundcore by Anker Space Q45 è l’affare del giorno su Amazon. Non perdertelo e mettile subito in carrello per soli 89,99€.