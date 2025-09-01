 Soundcore Space Q45 ti teletrasportano ad ogni utilizzo, ora in promo
Soundcore Space Q45 sono cuffie Bluetooth comode e straordinaria con driver da 40mm e cancellazione del rumore stupefacente.
Soundcore Space Q45 sono cuffie Bluetooth comode e straordinaria con driver da 40mm e cancellazione del rumore stupefacente.

Un paio di cuffie Bluetooth che sono economiche e offrono un audio ottimo? Allora stai cercando le Soundcore by Anker Space Q45. Questo modello ha un ottimo prezzo e offre il massimo con una risoluzione elevata e non solo, anche funzioni avanzate. Disponibili in diverse colorazioni, sono disponibili con un piccolo sconto su Amazon per non farne a meno. Collegati e mettile in carrello a soli 94,99 euro con un solo click.

Le Soundcore Space Q45 sono cuffie Bluetooth di ultima generazione, dotate di tecnologia 5.3 con cui le connetti a qualunque dispositivo senza compromessi. Sono geniali in più di una caratteristica ma ciò che le rende vincenti è che le puoi indossare per ore e ore senza mai provare fastidio. Grazie non solo al loro design over ear che avvolge le orecchie senza pressarle e le imbottiture di qualità eccellente ma allo stesso tempo leggere per non avvertirle col passare del tempo. Inoltre l’archetto è regolabile così da adattarle senza problemi. Se poi a tutto questo aggiungi che hanno un’autonomia di 50 ore, cosa aspetti a farle tue?

Ascolta la tua musica preferita percependo ogni nota così come è stata pensata dagli artisti che ami di più. Tutto merito dei driver dotati di doppio diaframma per bassi profondi e toni medi e alti chiari e perfettamente equilibrati. Infatti non solo hai la certificazione Hi-Res Audio a farti da garanzia ma anche il supporto al codec LDAC per non rinunciare a niente. A tutto questo aggiungiamo la cancellazione attiva del rumore fino al 98% per ottenere una purezza senza eguali e una serie di microfoni integrati che ti fanno sfruttare la tecnologia anche in chiamata o con le note vocali. Comandi veloci a disposizione sui padiglioni e ricarica rapida a disposizione.

Metti in carrello le tue Soundcore Space Q45 a soli 94,99 euro su Amazon con lo sconto in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2025

Paola Carioti
1 set 2025
