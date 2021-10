SoundPeats TrueAir 2: gli auricolari true wireless che ti STUPISCONO

Le SoundPEATS TrueAir2 sono in promozione su Amazon. Grazie a un eccezionale ribasso del 44% te le puoi portare a casa a soli 36,79€ che è un prezzo veramente eccezionale. Praticamente puoi avere dei prodotti Premium concludendo un affare e stai sicuro che una volta che li proverai non potrai più tornare indietro.

Le spedizioni sono veloci e gratuite così non spendi neanche un euro in più. Cosa stai aspettando?

SoundPeats TrueAir2: cosa devi sapere su queste wearable

Trovare un paio di auricolari che possano soddisfarti al 101% non è impossibile, soprattutto se fin da subito orienti la tua scelta su un modello che ne valga veramente la pena. Per questo motivo oggi ti sto presentando le SoundPeats TrueAir 2 che sono fenomenali in tutto e per tutto. Disponibili in colorazione nera sono tra le true wireless più ambite su Amazon e un motivo ci sarà.

Appartengono alla tipologia semi in ear che le fa aderire come se fossero state create su misura al tuo orecchio. Infatti sono sprovviste di punte di silicone ma non per questo risultano poco stabili o scomode. Indossale pure per ore e ore senza mai provare fastidio.

Gli altoparlanti integrati uniti ai microfoni e alla cancellazione del rumore rendono l'utilizzo una favola. Chiamate e musica sono all'ordine del giorno.

In più al loro interno è presente un chip Qualcomm con cui le connessioni risultano stabili ea bassa latenza in ogni occasione. La batteria? Dura fino a 25 ore con la custodia di ricarica.

Insomma, cosa stai aspettando? Fai anche tu l'acquisto del giorno e porta a casa le SoundPEATS TrueAir2 su Amazon a soli 36,79€. Le ordini e le ricevi in 24 o 48 ore con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato sono comunque gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.