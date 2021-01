SP A60: miglior HDD rugged 2TB per qualità/prezzo

Quello che vogliamo proporvi oggi è un hard disk esterno, che oltre ad avere un ottimo rapporto qualità/prezzo, presenta anche una particolare caratteristica. Stiamo parlando del Silicon Power A60 Rugged Armor, un HDD estremamente solido e protetto dagli ambienti più difficili.

Hard disk esterno Silicon Power A60 Rugged: caratteristiche tecniche

La proposta di Silicon Power sarebbe di per sé già conveniente considerando il prezzo. Tuttavia l’A60 offre una robusta protezione in grado di difendere l’hard disk dalle situazioni più estreme. Il case infatti ha ottenuto la certificazione militare MIL-STD-810 che lo rendere resistente ad urti e cadute. Alla rigidità dei pannelli, si coniuga il bumper in silicone che fornisce la certificazione IPX4 contro acqua e polvere. Si tratta quindi di un’ottima alternativa ai tradizionali hard disk esterni, per chi il dispositivo lo utilizza in ambienti più ostici come i cantieri.

Naturalmente all’hardware più che valido, l’azienda affianca il proprio software di gestione. Direttamente dal sito, infatti, è possibile scaricare SP Widget, che permette di svolgere diverse operazioni sul disco o sui singoli file. L’applicazione permette di effettuare in modo semplice e veloce il backup dei dati, così come il ripristino dalla periferica esterna. Non manca la possibilità di crittografare i file grazie al supporto a AES a 256 bit. Presente anche la possibilità di trasferire i file dal cloud al dispositivo, e viceversa, oltre che di sincronizzare i file più utilizzati o preferiti.

Il prezzo? Amazon propone il Silicon Power A60 nel taglio da 2TB (a nostro avviso la scelta più versatile) a soli 64,99 euro, praticamente al pari di un tradizionale HDD esterno.