SpaceX Dragon corregge l'orbita della stazione spaziale

Dallo scorso 5 novembre, la Cargo Dragon di SpaceX è collegata al modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Per la prima volta, la navicella è stata utilizzata per correggere l’orbita della ISS. Si tratta di un test molto importante perché una versione modificata verrà utilizzata per spingere la ISS verso l’atmosfera terrestre nel 2030.

Test superato

La Cargo Dragon è stata lanciata il 4 novembre dal Kennedy Space Center in Florida. Con la missione CRS-31 è stato portato sulla stazione spaziale un carico di circa 2.700 Kg composto da rifornimenti per gli astronauti e varie attrezzature per esperimenti scientifici.

La correzione dell’orbita della ISS, periodicamente necessaria per contrastare il decadimento orbitale dovuto all’attrito atmosferico, è stata finora effettuata con le navicelle Cygnus di Northrop Grumman e Progress di Roscosmos. La Russia ha comunicato che interromperà le operazioni entro il 2028, quindi serve una “navicella di backup”.

Il test è stato completato con successo ieri alle ore 12:50 (le 18:50 in Italia). L’accensione dei motori Draco per circa 12 minuti e 30 secondi ha permesso di aumentare l’altitudine di 7/100 di miglio (circa 0,11 Km) all’apogeo e di 7/10 di miglio (circa 1,1 Km) al perigeo.

Come detto, una versione modificata della navicella Dragon con 46 motori Draco (invece dei 16 normali) verrà utilizzata per spingere la ISS verso l’atmosfera terrestre ed effettuare la sua distruzione controllata nel 2030. SpaceX ha ottenuto un contratto da 843 milioni di dollari dalla NASA per sviluppare il Deorbit Vehicle.