SpaceX potrà lanciare fino a 25 Starship all'anno

A poche ore dal sesto test di volo, SpaceX ha ricevuto buone notizie dalla FAA (Federal Aviation Administration). In base alla bozza della valutazione di impatto ambientale aggiornata, l’azienda di Elon Musk potrà lanciare fino a 25 Starship all’anno dalla Starbase di Boca Chica (Texas).

Possibili novità per il settimo test

Gwynne Shotwell, Presidente di SpaceX, ha dichiarato che l’obiettivo è lanciare 400 Starship nei prossimi quattro anni. L’attuale valutazione di impatto ambientale permette un massimo di 5 lanci all’anno, quindi l’incremento a 25 è già un ottimo risultato. La versione finale verrà pubblicata dalla FAA dopo aver ricevuto i commenti pubblici dalle parti interessate, tra cui la comunità locale e le varie agenzie (che SpaceX aveva criticato per l’eccessiva lentezza burocratica).

SpaceX dovrebbe inoltre ricevere il via libera per razzi più grandi. Per il settimo test di volo verrà probabilmente utilizzato Starship 2 (Block 2). Questa versione è alta 124,4 metri (contro i 121,3 metri dell’attuale versione). Primo e secondo stadio hanno serbatoi più grandi e motori più potenti. Previsti anche nuovi flap frontali, un migliore scudo termico e forse un carico a bordo.

La FAA permetterà anche l’atterraggio di 25 Starship completi (primo e secondo stadio) all’anno. Come specificato da Musk, con il settimo test verrà tentata ancora la cattura del primo stadio con le “braccia” della torre di lancio (Mechazilla). La cattura del secondo stadio verrà tentata con l’ottavo test. Nel 2025 potrebbe inoltre debuttare Starship 3, un “mostro” alto 150 metri. I motori del primo stadio (booster) hanno una spinta tre volte superiore a quella del razzo Saturn V.