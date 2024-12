SpaceX porterà gli astronauti di Vast sulla ISS

Vast ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con SpaceX per portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Saranno due missioni parallele a quelle che porteranno gli astronauti sulla Heaven-1, la stazione spaziale dell’azienda californiana che verrà lanciata entro il 2025. Intanto, la concorrente Axiom Space ha comunicato la nuova roadmap per l’assemblaggio della sua Axiom Station.

Due stazioni private al posto della ISS

Da alcuni anni è possibile ospitare astronauti privati (o turisti spaziali) sulla ISS. Vast, azienda fondata nel 2021, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con SpaceX per due missioni. Utilizzando il razzo Falcon 9, Vast porterà i suoi astronauti sulla ISS. Non ci sono però dettagli sui membri dell’equipaggio della navicella Crew Dragon, né le date di lancio.

Come specificato nel comunicato stampa, in caso di approvazione della NASA saranno la quinta e sesta missione del programma PAM (Private Astronaut Missions). Le prime quattro sono quelle di Axiom Space, tre delle quali già completate (la quarta è prevista nel secondo trimestre 2025).

L’azienda di Elon Musk è stata scelta da Vast per portare in orbita Heaven-1, la prima stazione spaziale privata. È formata da un singolo modulo e dovrebbe essere lanciata ad agosto 2025. Con la successiva missione Vast-1, prevista a settembre 2025, arriveranno quattro astronauti che rimarranno nello spazio per due settimane.

Vast ha già avviato lo sviluppo di Heaven-2, la stazione spaziale che sostituirà la ISS. L’assemblaggio verrà completato entro il 2032. Come è noto, la ISS verrà deorbitata nel 2030 con una navicella di SpaceX. A tale proposito, la Russia ha annunciato che parteciperà al progetto fino all’inizio del 2030. In precedenza aveva comunicato l’abbandono entro il 2028.

Rimanendo in tema, Axiom Space ha modificato la sequenza di assemblaggio della Axiom Station. Invece del modulo abitativo AxH1 verrà lanciato prima il Payload Power Thermal Module (AxPPTM). Seguiranno quindi AxH1, un airlock, AxH2 e Research and Manufacturing Facility (AxRMF). Il primo modulo verrà collegato alla ISS entro il 2028. Gli altri verranno aggiunti dopo la separazione dalla ISS. I moduli della Axiom Station sono in costruzione presso le fabbriche di Tales Alenia Space a Torino.