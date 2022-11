SpaceX spende 250.000 dollari in pubblicità su Twitter

In base alle fonti di CNBC, SpaceX ha speso 250.000 dollari per pubblicizzare Starlink su Twitter. Ma entrambe le aziende hanno lo stesso proprietario, quindi non è un vero guadagno per il social network. Elon Musk ha confermato che si tratta solo di un test limitato a Spagna e Australia. Probabilmente l’obiettivo è convincere gli inserzionisti a non abbandonare la piattaforma.

Subito dopo aver concluso l’acquisizione da 44 miliardi di dollari, Musk ha dovuto fronteggiare l’esodo di molti grandi inserzionisti. Il CEO di Twitter ha cercato di rassicurarli sulla moderazione dei contenuti, ma altre aziende hanno deciso di sospendere l’advertising, visto l’aumento esponenziale di account fasulli che potrebbero danneggiare la loro immagine.

All’inizio del mese, Musk aveva anche accusato gli “attivisti” di spingere gli inserzionisti ad abbandonare il social network:

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022