SpaceX Starship: dettagli sul quarto e quinto test

Il quarto test di volo è stato un successo. Entrambi gli stadi del razzo Starship hanno raggiunto la destinazione prevista. SpaceX ha pubblicato i primi dettagli sul sito ufficiale, mentre su X ha condiviso lo spettacolare video dell’ammaraggio di Super Heavy nel Golfo del Messico. Elon Musk ha inoltre anticipato il principale obiettivo del quinto test.

Modifiche migliorative già effettuate

Il decollo del razzo è avvenuto alle ore 7:50 (le 14:50 in Italia) del 6 giugno. La procedura di hot staging è stata effettuata correttamente con lo spegnimento di 30 dei 33 motori Raptor dello stadio inferiore (Super Heavy/Booster 11) e l’accensione contemporanea dei 6 motori Raptor del secondo stadio (Ship 29). Dopo aver rilasciato l’adattatore Hot Stage, Super Heavy ha acceso 13 motori per il cosiddetto “soft landing” nell’Oceano Atlantico (come si può vedere nel video), completato dopo 7 minuti e 24 secondi dal lancio.

Super Heavy landing burn and soft splashdown in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/lnjCSk2Cz6 — SpaceX (@SpaceX) June 8, 2024

Ship 29 ha continuato il suo viaggio raggiungendo l’altitudine prefissata. Durante la fase di rientro ha superato con successo una situazione piuttosto critica. A causa dell’elevata temperatura, uno dei flap anteriori si è quasi staccato dal corpo dello stadio. Musk ha scritto che si sono staccate anche diverse piastrelle di ceramica. Per questo motivo, il punto di ammaraggio nell’Oceano Indiano (dopo 1 ora e sei minuti dal lancio) è stato mancato di vari Km.

Musk ha comunicato che i flap anteriori sono già stati spostati sul prossimo Starship. Non è prevista un’indagine della FAA (Federal Aviation Administration), quindi il quinto test potrebbe avvenire entro poche settimane. L’obiettivo principale sarà la “cattura” di Super Heavy con le braccia della torre di lancio, nota come Mechazilla.

SpaceX ha pubblicato lo spettacolare video in slow motion del decollo del razzo: