SpaceX Starship: informazioni sul settimo test di volo

SpaceX non ha ancora comunicato la data ufficiale (forse il 10 gennaio), ma ora ci sono tutti i dettagli sul settimo test di volo (IFT-7) previsto nei prossimi giorni. L’azienda di Elon Musk ha apportato molti cambiamenti allo stadio superiore di Starship, all’avionica e al sistema di propulsione. Anche stavolta è prevista la cattura dello stadio inferiore. Verrà inoltre simulato il rilascio nello spazio dei satelliti Starlink.

Modifiche e novità per IFT-7

Per il settimo test di volo verrà usato un nuovo stadio superiore (Ship 33). I flap anteriori sono più piccoli e spostati verso la punta del razzo (lontano dallo scudo termico), riducendo la loro esposizione al surriscaldamento durante il rientro in atmosfera. SpaceX ha inoltre riprogettato il sistema di propulsione (+25% del volume di propellente). Sono stati anche aggiunti un nuovo sistema di alimentazione del carburante per i motori Raptor e un modulo avionico che controlla le valvole e i sensori.

Per lo scudo termico sono state utilizzate piastrelle di ultima generazione. L’avionica del razzo è stata riprogettata per supportare future missioni, come il trasferimento di propellente e il ritorno del secondo stadio alla base di lancio. Le novità principali sono: computer di volo più potente, antenne che combinano connettività satellitare (Starlink), GNSS e comunicazione RF di backup, sensori per tracciamento delle stelle e navigazione inerziale, batterie e unità di alimentazione che forniscono 2,7 MW di potenza.

Sul razzo ci sono ora oltre 30 videocamere che offrono uno streaming in tempo reale e in alta definizione ad una velocità di 120 Mbps (tramite Starlink). Quando Ship 33 raggiungerà lo spazio verrà accesso un motore Raptor, come durante il sesto test di volo. La novità più rilevante sarà il rilascio di 10 finti satelliti Starlink di terza generazione (V3), simili per dimensione e peso a quelli reali. Verrà quindi simulata l’operazione che Starshp effettuerà in futuro.

Durante il settimo test di volo verrà tentata la cattura del primo stadio (Super Heavy Booster 14) con le “braccia” della torre di lancio (Mechazilla). Per la prima volta verrà riutilizzato un motore Raptor (quello del quinto test di volo). In caso di problemi, il primo stadio cadrà nel Golfo del Messico, come avvenuto con il sesto test di volo. Il secondo stadio cadrà invece nell’Oceano Indiano a nordovest dell’Australia.