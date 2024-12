SpaceX Starship: settimo test di volo a gennaio?

La FAA (Federal Aviaton Administration) degli Stati Uniti ha rilasciato la licenza per il settimo test di volo dello Starship. SpaceX non ha ancora comunicato la data ufficiale, ma quasi certamente il lancio avverrà entro gennaio 2025. L’azienda di Elon Musk aveva criticato l’eccessiva lentezza burocratica, ma ora le procedure sono state velocizzate (forse conta anche l’amicizia di Donald Trump, ndr).

Approvate anche alcune eccezioni

Il sesto test di volo doveva seguire lo stesso profilo del quinto, ma il primo stadio del razzo non è stato catturato dalle “braccia” della torre di lancio (nota come Mechazilla). Ciò non ha tuttavia comportato l’avvio di un’indagine da parte della FAA, in quanto era un’eventualità già prevista.

Due giorni fa, SpaceX ha ottenuto la licenza per effettuare il settimo volo di test (IFT-7). In precedenza, l’azienda di Elon Musk aveva comunicato la possibile data di lancio in anticipo. Stavolta non è stata ancora fissata, ma quasi certamente il test è previsto a gennaio.

Il profilo della missione IFT-7 non cambierà rispetto alla precedente. Verrà quindi tentata la cattura al volo di Super Heavy/Booster 14 (primo stadio), mentre Ship 33 (secondo stadio) ammarerà nell’Oceano Indiano a nordovest dell’Australia. Il 16 dicembre è stato eseguito uno static fire di Ship 33. Il giorno successivo è stato acceso un solo motore per simulare l’operazione nello spazio.

Elon Musk aveva comunicato che l’ottavo testo di volo prevede la cattura anche del secondo stadio, ma deve essere prima completata la seconda torre di lancio della Starbase a Boca Chica. A partire dall’anno prossimo, SpaceX potrà effettuare fino a 25 lanci.

L’azienda di Elon Musk ha ottenuto anche alcune eccezioni. In caso di guasti ai motore Raptor dello stadio superiore durante l’accensione in atterraggio e danni allo scudo termico o ai flap, non verrà avviata nessuna indagine, se non ci saranno danni a persone o proprietà.

Reuters ha intanto scoperto che, a causa di un blackout elettrico nella base in California, SpaceX ha perso momentaneamente il controllo della navicella Dragon durante la missione Polaris Dawn, guidata da Jared Isaacman (scelto da Trump come nuovo amministratore nella NASA). Non si sono verificati però problemi per l’equipaggio e le comunicazioni sono state garantite dai satelliti Starlink.