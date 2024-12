Trump sceglie Jared Isaacman come capo della NASA

Donald Trump ha scelto Jared Isaacman (41 anni) come amministratore della NASA. Il miliardario fondatore e CEO di Shift4 ha ringraziato il Presidente eletto degli Stati Uniti per la nomina. Se verrà approvata dal Senato, Isaacman diventerà il quinto amministratore ad aver viaggiato nello spazio. La scelta è stata quasi certamente suggerita da Elon Musk.

Difficili sfide per Isaacman

L’annuncio della nomina è stato pubblicato da Trump su Truth Social e X. Oltre ad essere un uomo d’affari, Jared Isaacman è anche pilota di jet militari e astronauta. Ha partecipato come comandante alle missioni Inspiration4 (settembre 2021) e Polaris Dawn (settembre 2024). In entrambi i casi è stata utilizzata una navicella Crew Dragon di SpaceX.

Isaacman prenderà il posto di Bill Nelson (82 anni), nominato nel 2021 da Joe Biden. Se la nomina verrà approvata dal Senato (quasi certa vista la maggioranza repubblicana), Isaacman sarà il quinto amministratore della NASA ad aver viaggiato nello spazio, dopo Richard H. Truly, Frederick D. Gregory, Charles Bolden e Bill Nelson.

Isaacman dovrà affrontare diverse sfide come amministratore della NASA, tra cui i problemi economici e tecnici che potrebbero causare un ulteriore ritardo del programma Artemis. Il miliardario aveva criticato la scelta di finanziare due lander lunari (sviluppati da SpaceX e Blue Origin), mentre non è prevista una soluzione di backup per il razzo SLS (che non è riutilizzabile). La NASA potrebbe utilizzare lo Starship di SpaceX (completamente riutilizzabile), ma la cancellazione di SLS richiede l’approvazione del Congresso.

Il programma Polaris prevede altre due missioni, per la seconda delle quali verrà usato il razzo Starship. Isaacman sarà il comandante mentre occupa il posto di amministratore della NASA.