SpaceX Starship: terzo test di lancio il 14 marzo?

SpaceX ha comunicato che il terzo tentativo di lancio dello Starship è stato programmato per il prossimo 14 marzo. Per il via libera definitivo è necessario ricevere la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration). L’azienda di Elon Musk ha illustrato gli obiettivi da raggiungere e alcune modifiche rispetto ai precedenti due test.

Starship completerà il test?

Nonostante l’esplosione dei due stadi del razzo durante il secondo volo di test, a causa dell’ostruzione di un filtro e di un evento di combustione, SpaceX ha ottenuto importanti risultati, tra cui il perfetto funzionamento della tecnica di separazione nota come hot-staging.

L’azienda di Elon Musk ha fornito tutti i documenti alla FAA. L’agenzia statunitense ha completato l’indagine il 26 febbraio, ordinando 17 modifiche hardware (già effettuate). Lo scorso 4 marzo è stato completato il cosiddetto “wet dress rehearsal” dello Starship (composto da Booster 10 e Ship 28), ovvero la simulazione con il caricamento del propellente e l’avvio del conto alla rovescia fino a 10 secondi dal lancio.

SpaceX deve solo attendere la nuova licenza dalla FAA. Attualmente il terzo test è programmato per il 14 marzo. La diretta streaming potrà essere seguita su X dalle ore 7:30 locali (le 12:30 in Italia).

Watch Starship's third flight test https://t.co/1u46r769Vp — SpaceX (@SpaceX) March 5, 2024

I nuovi obiettivi sono: aprire e chiudere il portello di carico, trasferire il propellente da un serbatoio all’altro nello stadio superiore, riaccendere i motori Raptor nello spazio e rientro controllato. Queste sono alcune operazioni che verranno effettuate con la versione modificata di Starship durante la missione Artemis III.

Per questo test è stato cambiato il piano di volo. Il stadio inferiore (Booster 10/Super Heavy) finirà nell’Oceano Atlantico (Golfo del Messico), come era previsto in origine. Lo stadio superiore (Ship 28) non ammarerà più al largo delle Hawaii nell’Oceano Pacifico, ma nell’Oceano Indiano, circa 65 minuti dopo il lancio, per testare l’accensione dei motori nello spazio.