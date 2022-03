SpaceX Starship: volo orbitale a maggio?

Il primo volo orbitale dello Starship potrebbe essere effettuato a maggio. La data è stata comunicata direttamente da Elon Musk su Twitter, ma SpaceX deve ancora ottenere la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration). Al momento l’unica certezza è che il test verrà eseguito con un nuovo prototipo del razzo, per il quale verranno utilizzati i motori Raptor 2.

Rispondendo ad un giornalista della CNBC, Elon Musk ha dichiarato che saranno disponibili 39 motori Raptor 2 entro aprile. Considerato il tempo necessario per l’installazione è ipotizzabile che il primo volo orbitale di Starship avverrà nel mese di maggio. I nuovi motori sono più potenti e affidabili dei precedenti Raptor 1. Il CEO di SpaceX ha inoltre confermato che il test verrà effettuato con un nuovo prototipo.

First Starship orbital flight will be with Raptor 2 engines, as they are much more capable & reliable. 230 ton or ~500k lb thrust at sea level.

We’ll have 39 flightworthy engines built by next month, then another month to integrate, so hopefully May for orbital flight test.

