SpaceX: valutazione di 1.500 miliardi di dollari?

Secondo le fonti di Bloomberg, SpaceX ha avviato i piani per una IPO (offerta pubblica iniziale) con l’obiettivo di raccogliere oltre 30 miliardi di dollari e raggiungere un valore di mercato di 1.500 miliardi di dollari. La quotazione in Borsa sarebbe prevista entro il 2026. Elon Musk ha recentemente smentito l’indiscrezione sulla vendita secondaria di azioni.

Più grande IPO di tutti i tempi

SpaceX, fondata da Musk nel 2002, ha attualmente un fatturato di circa 13 miliardi di dollari e profitti per circa 4,5 miliardi di dollari. Pochi giorni fa, Wall Street Journal e Bloomberg avevano pubblicato indiscrezioni sulla possibile vendita secondaria di azioni che dovrebbe portare il valore dell’azienda a 800 miliardi di dollari.

Musk ha smentito la notizia, affermando che l’incremento di valutazione è legato ai progressi ottenuti con Starship e Starlink. Gli abbonamenti al servizio satellitare rappresentano la parte maggiore dei ricavi (gli utenti sono oltre 8 milioni nel mondo). Ha inoltre negato che l’azienda viene sussidiata dalla NASA, in quanto i contratti firmati con l’agenzia spaziale contribuiranno solo al 5% delle entrate nel 2026.

Secondo le fonti di Bloomberg, SpaceX lancerà una IPO da 30 miliardi di dollari entro il prossimo anno. L’offerta pubblica iniziale sarà quindi la più grande di tutti i tempi, superando i 29 miliardi di Saudi Aramco nel 2019. In seguito alla quotazione in Borsa, la valutazione dell’azienda di Musk potrebbe arrivare a 1.500 miliardi di dollari (attualmente vale circa 400 miliardi di dollari).

Musk non ha confermato nulla (ovviamente), ma sembra che il consiglio di amministrazione sia già in contatto con le banche. Grazie al successo di Starlink, inclusa la connettività Direct to Cell, il fatturato di SpaceX dovrebbe essere di circa 15 miliardi di dollari nel 2025 e tra 22 e 24 miliardi di dollari nel 2026.

A proposito di Starlink, oggi sono stati lanciati altri 27 satelliti v2 mini. Tra l’11 e il 15 dicembre verranno lanciati altri 114 satelliti. In orbita ci sono attualmente 9.290 satelliti.