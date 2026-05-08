 Elon Musk nei guai: indagine criminale in Francia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Elon Musk nei guai: indagine criminale in Francia

La Procura di Parigi ha aperto un'indagine criminale nei confronti di X e xAI per vari reati, tra cui la diffusione di deepfake sessuali generati da Grok.
Elon Musk nei guai: indagine criminale in Francia
Business
La Procura di Parigi ha aperto un'indagine criminale nei confronti di X e xAI per vari reati, tra cui la diffusione di deepfake sessuali generati da Grok.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La Procura di Parigi ha avviato un’indagine criminale nei confronti di X e xAI. È in pratica la versione più grave dell’indagine iniziata a luglio 2025 ed estesa a febbraio 2026. Le autorità francesi hanno nuovamente convocato Elon Musk e l’ex CEO Linda Yaccarino. In caso di incriminazione rischiano l’arresto.

Il caso diventa uno scontro tra Francia e Stati Uniti

L’indagine originaria riguardava la manipolazione dell’algoritmo di X per incrementare la visibilità dei contenuti di estrema destra. In seguito ad ulteriori segnalazioni è stata estesa per considerare anche la diffusione di contenuti negazionisti dell’Olocausto e deepfake sessualmente espliciti da parte di Grok.

Elon Musk e Linda Yaccarino dovevano presentarsi in Procura o rispondere alle domande in videoconferenza il 20 aprile. Nessuno dei due ha rispettato la richiesta. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non ha collaborato, affermando che si tratta di un’indagine con motivazioni politiche.

La Procura di Parigi ha ora aperto un’indagine criminale con 9 capi di accusa (PDF):

  • Complicità nella detenzione di materiale pedopornografico e diffusione di immagini pornografiche di minori
  • Raccolta di dati personali con mezzi fraudolenti o illeciti
  • Trattamento di dati senza adeguate misure di sicurezza
  • Estrazione fraudolenta di dati da sistemi automatizzati
  • Violazione del segreto della corrispondenza elettronica
  • Falsificazione del funzionamento di un sistema di trattamento dei dati
  • Diffusione di contenuti sessuali generati tramite algoritmi che riproducono l’immagine o la voce di persone senza consenso
  • Gestione di una piattaforma online per consentire transazioni illegali
  • Negazionismo di crimini contro l’umanità facilitata da Grok

La procura di Parigi chiede che i giudici istruttori incriminino formalmente X, xAI, Elon Musk e Linda Yaccarino. Questi ultimi verranno convocati per raccogliere le loro osservazioni. Se non rispetteranno il mandato del giudice verranno incriminati in contumacia. I magistrati decideranno se iniziare un processo o chiudere il caso. Teoricamente Musk e Yaccarino rischiano anche l’arresto. Ovviamente il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti respingerà l’eventuale richiesta di estradizione.

Fonte: CNBC

Pubblicato il 8 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Aiutami a scrivere di Gmail impara il tono e lo stile dell'utente

Aiutami a scrivere di Gmail impara il tono e lo stile dell'utente
Google e diritto all’oblio: la Cassazione riapre il tema del risarcimento

Google e diritto all’oblio: la Cassazione riapre il tema del risarcimento
Spotify accoglie i podcast AI generati da Claude Code e Codex

Spotify accoglie i podcast AI generati da Claude Code e Codex
Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi

Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi
Aiutami a scrivere di Gmail impara il tono e lo stile dell'utente

Aiutami a scrivere di Gmail impara il tono e lo stile dell'utente
Google e diritto all’oblio: la Cassazione riapre il tema del risarcimento

Google e diritto all’oblio: la Cassazione riapre il tema del risarcimento
Spotify accoglie i podcast AI generati da Claude Code e Codex

Spotify accoglie i podcast AI generati da Claude Code e Codex
Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi

Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi
Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 mag 2026
Link copiato negli appunti