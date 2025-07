Indagine su X in Francia per interferenza straniera

La Procura della Repubblica francese, guidata da Laure Beccuau, ha avviato un’indagine formale su X e alcuni “individui” (probabilmente Elon Musk) per interferenza straniera. Le accuse riguardano la manipolazione dell’algoritmo e l’estrazione di dati. La Commissione europea potrebbe invece intervenire dopo la pubblicazione di post antisemiti da parte di Grok.

Possibile sanzione e prigione

L’indagine preliminare era stata avviata a febbraio in seguito alle denunce presentate da un responsabile della sicurezza informatica della pubblica amministrazione e da Eric Bothorel, parlamentare centrista di Ensemble pour la République (partito di Emmanuel Macron). Nel comunicato stampa (PDF) sono indicate le due accuse: alterazione del funzionamento di un sistema di elaborazione dati ed estrazione fraudolenta di dati. X avrebbe quindi manipolato l’algoritmo e utilizzato i dati degli utenti per favorire l’interferenza straniera.

Per ovvi motivi non ci sono ulteriori dettagli, ma sembra che l’indagine riguardi l’incremento di visibilità dei contenuti di estrema destra e dei candidati durante le recenti elezioni in Europa, in particolare quelli del partito Alternative for Germany. Elon Musk aveva in pratica fatto campagna elettorale su X a favore della candidata Alice Weidel.

In base alla legge francese, la manipolazione dell’algoritmo dei suggerimenti sui social network equivale all’accesso non autorizzato ai computer, quindi è un reato punibile con una sanzione di 300.000 euro e fino a 10 anni di prigione. Bothorel ha ovviamente festeggiato l’avvio dell’indagine, evidenziando la coincidenza con il recente comportamento nazista di Grok, sul quale la Commissione europea potrebbe inviare a X una richiesta di informazioni.

L’azienda di Musk è sotto indagine da dicembre 2023 per la violazione del Digital Services Act. Una delle accuse è la manipolazione delle informazioni, ma questo aspetto non è stato incluso nei risultati preliminari del 12 luglio 2024. Il 17 gennaio 2025 è stata chiesta la documentazione relativa al sistema dei suggerimenti. X potrebbe ricevere una sanzione fino al 6% delle entrate globali annuali.