Come vedere SPAL-Frosinone in streaming (Serie B)

SPAL-Frosinone è tra i match più interessanti di questa giornata 27 della Serie B, un incrocio apparentemente già deciso in partenza, se si guarda la classifica, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa alla luce delle ultime prestazioni. Il pallone inizierà a rotolare sul terrendo dello stadio Paolo Mazza di Ferrara alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo.

Serie B: guarda SPAL-Frosinone in streaming

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del campionato cadetto hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Gabriele Giustiniani.

Da uno sguardo alla classifica troviamo i biancazzurri al penultimo posto con 25 punti, gli stessi del fanalino di coda Brescia, ma con la prospettiva di scalare posizione in caso di vittoria. I giallazzurri dominano invece il torneo da capolista con 55 punti, 9 in più della prima inseguitrice Genoa, ma reduci da due risultati che non hanno soddisfatto appieno: un pareggio e una sconfitta. La promozione in Serie A potrebbe essere messa in discussione nel caso di ulteriori passi falsi.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due tecnici, Oddo e Grosso, dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

SPAL (3-4-1-2): Brazao, Meccariello, Dalle Mura, Arena, Tripaldelli, Prati, Zanellato, Dickmann, Nainggolan, Moncini, La Mantia;

Frosinone (4-3-3): Turati, Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta, Rohden, Mazzitelli, Garritano, Insigne, Moro, Baez.

